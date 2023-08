Bar.S.A. S.p.A. avvisa la cittadinanza di Barletta che l’eco centro “Arcobaleno” sito in via Callano 61, e l’eco centro “Parco degli ulivi” sito in via dei Salici 93, resteranno chiusi nelle ore pomeridiane ovvero dalle 15:00 alle 18:00, dal 07 agosto 2023 al 18 agosto 2023.

«Ringraziamo per la collaborazione tutti i cittadini di Barletta. Il miglioramento costante di ogni attività aziendale, sempre concordata con l’Amministrazione comunale, è sempre il fine ultimo e virtuoso di ogni azione di Bar.S.A. S.p.A. per contenere ogni tipologia di disagio – precisa il presidente del Consiglio di amministrazione dott. Alfonso Maria Mangione».

Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 21 agosto 2023.