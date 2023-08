Averne 35 e non sentirle. Sono le edizioni di Castello Cinema, la Rassegna cinematografica, curata dalla Coop 7Rue, che da venerdì prossimo apre i battenti come tradizione all’interno dell’Arena del Castello nell’ambito delle iniziative dell’Estate barlettana organizzata dal Comune. A dare il via quest’anno l’omaggio ad una delle più brave attrici italiane di sempre a 50 anni dalla sua scomparsa: Anna Magnani con il suo “Bellissima”. Vi si potrà assistere solo dopo aver ritirato l’invito (massimo per due persone) presso il Book Shop del Castello dalle ore 10,00 alle 19,15, fino ad esaurimento dei posti.

Come sempre per tutti i gusti il programma di quest’anno che vede miscelate produzioni italiane ed internazionali, film per ragazzi e pellicole d’autore. A proposito di titoli italiani ed europei, la Coop 7Rue ha aderito a Cinema Revolution, iniziativa proposta e finanziata dal Ministero della Cultura che prevede proprio per questa tipologia di produzioni il costo del biglietto a €3,50. Il prezzo del biglietto per gli altri film è di €6, per i film per ragazzi €5.

Il programma della rassegna:

4 Agosto Bellissima

5 Agosto Il sol dell’avvenire

6 Agosto Mixed by Erry

8 Agosto Le otto montagne

9 Agosto Super Mario Bros (film per ragazzi)

10 Agosto Rapito

11 Agosto La sirenetta

12 Agosto L’ultima notte di Amore

13 Agosto Scordato

14 Agosto Mon crime. La colpevole sono io

16 Agosto Elemental (film per ragazzi)

17 Agosto Il piacere è tutto mio

18 Agosto Stranizza d’amuri

19 Agosto The Whale

20 Agosto Grazie ragazzi

Le proiezioni inizieranno alle 21,15

Info:

Book Shop castello 0883 578620-21

Cooperativa SetteRue 0883 532569

www.comune.barletta.bt.it

www.setterue.it

FB : /castellocinemaBarletta