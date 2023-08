Sabato 5 agosto a partire dalle ore 18.00, presso il Lido Zenzero Sushi Fusion Drink sul lungomare Pietro Paolo Mennea a Barletta, si terrà il passaggio delle consegne per l’ A. R. 2023/2024, del Rotaract Club di Barletta, presieduto da Tommaso Capasso e del Rotaract Club di Trani, presieduto da Andrelena Paolillo.

In occasione di tale evento, i club parleranno degli eventi e delle attività benefiche che sono state organizzate nel corso dell’ A. R 2022/2023 e descriveranno quelle previste per l’ A. R. 2023/2024. Ci sarà anche un dibattito sui temi della leadership e della comunicazione che sarà moderato dalla giornalista Antonella Filannino e al quale parteciperanno Francesca Pedico, Co- CEO & Founder presso Likeabee Creative Company, Art Director del TEDx di Barletta, Founder di E- Makers e Organizer & Mentor di Coderdojo Barletta, Eliana Dabbicco, presidentessa della Scuola della Felicità, dottoressa in Psicologia Clinica e della Riabilitazione e formatrice e Joseph Cardo, fotografo italiano molto rinomato, uno dei più richiesti dalle celebrità. L’evento prevederà anche un momento di convivialità con apericena e djset.

Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “Il dono di Luca”.