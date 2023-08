Continuano i lavori di rifacimento del manto stradale nelle vie rientranti nel programma regionale denominato “Strada per strada”.

Dalle ore 24,00 di domenica 6 agosto fino alle ore 8,00 di lunedi 7 saranno eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Canosa nel tratto che intercorre da via Turbine sino a via Fratelli Bandiera/via Gorizia. Per consentire che le operazioni si svolgano in piena sicurezza per gli addetti sarà interdetto al traffico veicolare l’intero cavalcaferrovia a partire da via Firenze sino a via Turbine.

Si richiede come sempre la piena collaborazione da parte di tutta la cittadinanza nell’affrontare gli eventuali disagi dovuti all’esecuzione di lavori necessari e finalizzati a migliorare la mobilità di tutti.