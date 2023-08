Buoni segnali per il Barletta, che nella prima amichevole stagionale tiene testa all’Avellino, avversario di categoria superiore e destinato a lottare per il salto in Serie B. 1-1 in un Puttilli a porte chiuse. Succede tutto nel primo tempo: al vantaggio di Marconato risponde il pareggio di Palmiero.

LE FORMAZIONI

Nel Barletta Ginestra lancia dal 1’ l’ultimo arrivato, il 2005 Padovano da mezzala nel 3-5-2 guidato da Marsili in regìa. Schelotto, capitano, parte a destra. Linea a 3 affidata da Lacassia, De Marino e Sepe davanti a Paparella. In attacco Russo e Ngom.

Avellino al quarto test stagionale: Rastelli si affida al consueto 4-3-1-2 con Lores Varela a supporto di Patierno e Marconi

IL PRIMO TEMPO

3’ Corner da destra di Palmiero, Marconi al volo anticipa la concorrenza ma non trova la porta;

4’ Meno di un minuto e Patierno parte in posizione regolare su invito di D’Angelo ma spreca in lob davanti a Paparella;

5’ Il tris di occasioni nei primi 300 secondi è completato da Lores Varela, che scippa il pallone a Marsili, manda al bar De Marino e trova i guantoni di Paparella;

11’ Tanto Avellino in avvio: su uno spunto di Lores Varela da destra al tiro ci arrivano prima Marconi e poi D’Angelo, senza trovare però la porta;

17’ è l’attacco alla profondità il pezzo forte della squadra di Rastelli: Tito pesca Lores Varela, il duello con Paparella lo vince ancora il portiere;

27’ Sul campo con il passare dei minuti la difesa biancorossa prende le misure ma l’Avellino sa far male anche sui palloni alti: su corner Schelotto salva due volte sulla linea. Prima respinge la zuccata di Benedetti, poi ci mette la testa sul sinistro al volo di D’Angelo. Nella seconda occasione proteste ospiti per un intervento con il braccio, che l’arbitro non rileva;

41’ Si fa vedere anche il Barletta, guidato a centrocampo dalle buone trame di Padovano e Marconato e dagli spunti di Schelotto a destra. E alla prima vera occasione i biancorossi passano: Ngom conquista un calcio di punizione dal limite, Marconato è glaciale. Mancino arrotato, barriera superata e Ghidotti battuto. 1-0;

42’ Il vantaggio biancorosso durerà un solo minuto: De Marino – non positivo il suo primo tempo – pasticcia nella sua area con il pallone tra i piedi – Palmiero in pressione ne approfitta e batte Paparella. 1-1 dopo 42 minuti e parità a metà frazione

IL SECONDO TEMPO

Dagli spogliatoi si riemerge con 15 novità: otto nel Barletta, con gli innesti di Guido tra i pali, Milella e Lobosco in difesa, Bramati, Cafagna e Venanzio in mezzo e Di Piazza e Caputo in avanti. Sette novità per Rastelli, che conferma solo Mulè, Benedetti, D’Angelo e Lores Varela.

12’ Ritmi più lenti nella seconda parte di gara, con il primo tentativo che matura al 12’: Plescia controlla in area e calcia ma trova i guantoni di Guido;

19’ Va a un passo dal vantaggio il Barletta: azione avvolgente che passa da Di Piazza per Milella. Cross preciso con Schelotto che riesce solo a sfiorare di testa senza indirizzare in porta, poi Mulè salva sul sinistro di Venanzio.

25’ Tensione al 70’, su un contrasto che coinvolge Milella e Plescia. Ne vien fuori una mischia che coinvolge diversi giocatori, con la calma ripristinata dopo 60 secondi;

32’ Guido protagonista al 77’: Maisto aziona Plescia, che in posizione dubbia calcia a rete. L’ex Team Altamura e Casarano blinda la porta in uscita, Maisto conclude a lato;

44’ A referto nel finale, teso per due interventi molto duri di Misto, ci sono questo destro su punizione dal limite dell’area griffato Matera: destro a giro che fiera il palo e un diagonale di Plescia con il destro respinto da Guido. Dopo quattro minuti di recupero si chiude sull’1-1 e la prestazione nel complesso premia un Barletta più indietro nella preparazione. Il prossimo test per i biancorossi sarà giovedì 10 agosto a Molfetta.

IL TABELLINO DI BARLETTA-AVELLINO 1-1:

BARLETTA (3-5-2): Paparella (1’ st Guido); Lacassia (31’ st Fornaro), De Marino (1’ st Milella), Sepe (1’ st Lobosco); Schelotto 6 (22’ st Sfrecola 6), Marsili 6 (1’ st Bramati 6), Marconato 6 (17’ st Evangelista 5.5), Padovano 6 (1’ st Cafagna 6), Rizzo 5.5 (1’ st Venanzio 6); Russo 6 (1’ st Di Piazza 6), Ngom 6 (1’ st Caputo 6). A disposizione: Sapri, Barbarello, Rastelletti, Lippo, Camara, Glorioso, Palmitessa. All.: Ginestra 6.

AVELLINO (4-3-1-2): Ghidotti 6 (1’ st Pane 6); Cancellotti 6(1’ st Moretti 6), Mulè 6, Benedetti 6, Tito 6.5 (1’ st Falbo 6); Dall’Oglio 6 (1’ st Maisto 5.5), Palmiero 6 (1’ st Matera 6), D’Angelo 6 (27’ st Tarcinale 6); Lores Varela 6.5 (27’ st D’Amico 5.5), Patierno 6 (1’ st Plescia 6); Marconi 6 (1’ st Sgarbi 5.5). A disp.: Pizzella,, Esposito, De Simone, Fusco. All.: Rastelli 6.

RETI: 41’ pt Marconato (B), 42’ pt Palmiero (A)

NOTE. Angoli: 5-6. Recupero: 1’-4’ Ammoniti: Palmiero (A), Milella (B), Maisto (A), Sfrecola (B) e Rastelli (A).

IL TABELLINO DI BARLETTA-AVELLINO 1-1:

BARLETTA (3-5-2): Paparella (1’ st Guido); Lacassia (31’ st Fornaro), De Marino (1’ st Milella), Sepe (1’ st Lobosco); Schelotto 6 (22’ st Sfrecola 6), Marsili 6 (1’ st Bramati 6), Marconato 6 (17’ st Evangelista 5.5), Padovano 6 (1’ st Cafagna 6), Rizzo 5.5 (1’ st Venanzio 6); Russo 6 (1’ st Di Piazza 6), Ngom 6 (1’ st Caputo 6). A disposizione: Sapri, Barbarello, Rastelletti, Lippo, Camara, Glorioso, Palmitessa. All.: Ginestra 6.

AVELLINO (4-3-1-2): Ghidotti 6 (1’ st Pane 6); Cancellotti 6(1’ st Moretti 6), Mulè 6, Benedetti 6, Tito 6.5 (1’ st Falbo 6); Dall’Oglio 6 (1’ st Maisto 5.5), Palmiero 6 (1’ st Matera 6), D’Angelo 6 (27’ st Tarcinale 6); Lores Varela 6.5 (27’ st D’Amico 5.5), Patierno 6 (1’ st Plescia 6); Marconi 6 (1’ st Sgarbi 5.5). A disp.: Pizzella,, Esposito, De Simone, Fusco. All.: Rastelli 6.

RETI: 41’ pt Marconato (B), 42’ pt Palmiero (A)

NOTE. Angoli: 5-6. Recupero: 1’-4’ Ammoniti: Palmiero (A), Milella (B), Maisto (A), Sfrecola (B) e Rastelli (A).