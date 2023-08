Partiranno domattina 8 agosto alle ore 7,00 i lavori di sistemazione del manto stradale sulla Strada di servizio parallela a Via Cafiero (meglio conosciuta come strada adiacente la Lega Navale) che, secondo il programma, dureranno tre giorni. I Lavori, realizzati dagli operatori Bar.S.A., sono compresi nell’ambito del servizio di manutenzione delle strade.

“Non si tratta di un intervento risolutivo – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alle Manutenzioni Lucia Ricatti. In attesa di trovare le risorse per i lavori di sistemazione definitiva abbiamo scelto di intervenire per eliminare ogni possibile pericolo per il traffico veicolare e pedonale su un tratto molto frequentato particolarmente in questo periodo estivo, sia di giorno che nelle ore dedicate alla movida. Ai cittadini ancora una volta si chiede collaborazione e pazienza per i disagi dovuti ai lavori che potrebbero portare alla temporanea e parziale chiusura al traffico del tratto interessato, assicurando che sarà cura degli operatori ridurli al minimo in termini di modalità e tempi.”