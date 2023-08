Avvio strepitoso della 15ma Edizione del Festival ‘MusicArte’, organizzato dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci, in collaborazione con il MIC e la Regione Puglia, presso il Giardino del Laboratorio Urbano GOS, con due serate dedicate una alla Musica Popolare con il Mefitis Quartet e l’altra, a cura del Lycia Gissi Quartet, che ha omaggiato il repertorio dei più grandi cantautori italiani rivisitato in chiave Jazz; serate che hanno reso viva la “Periferia” della città attraverso la valorizzazione dei talenti artistici del territorio, i repertori tradizionali e le nuove creazioni musicali, in un coinvolgimento ricco di emozioni e una partecipazione sociale di grande spessore agli eventi.

Terzo appuntamento giovedì 10 agosto, porta 19,30 inizio ore 20,00, con il FRANK TRITTO SWINGTET, una formazione frizzante, composta da cinque musicisti di grande esperienza : Francesco (Frank) Tritto, voce e trombone, poliedrico artista fondatore dello Swingtet, Francesco Manfredi, clarinetto, Antonio Liuzzi, batteria, Alessandro Caponio, contrabbasso, Domenico De Santis, pianoforte, con uno spettacolo dal titolo “That’s Amore”.

Una incursione allegra e spensierata nello Swing puro, un ritmo a cui è difficile resistere, una musica che, nella notte più stellata dell’anno, ci farà alzare dalla sedia e ci farà ballare. Un omaggio a Rabagliati, Natalino Otto, Garinei e Giovannini, Carosone, Luttazzi, Bongusto, fino ad arrivare a Sergio Caputo,. Il repertorio frutto di un attento studio, di una ricerca approfondita delle sonorità e dei materiali, copre circa un secolo di storia della musica italiana rendendo omaggio ad artisti spesso sottovalutati.

Il programma prevede brani di autori che hanno segnato la storia della musica, del cinema e della televisione italiana, si passerà da “Mille lire al mese” a “Un bacio a mezzanotte” dell’indimenticabile Quartetto Cetra, da “Abbassa la tua radio” a “Guarda che luna”, da “La Pansè” a “Tu vo fa l’americano” , da “Torpedo blu” a “Via con me” e tantissime altre canzoni ancora che accompagneranno il pubblico in questa full immersion nella canzone d’autore dagli anni trenta ai nostri giorni.

Giardino del Laboratorio Urbano GOS , Viale Marconi, 49 – Barletta

Porta ore 19,30 e inizio alle ore 20,00 .

Biglietto Posto Unico € 10,00 – Ridotto€ 5,00

I biglietti e gli abbonamenti sono in vendita tutti i giorni (dal lunedì al sabato ) dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 presso il Laboratorio Urbano Gos, viale Marconi, 49 – Barletta

I biglietti sono acquistabili su vivaticket :

https://www.vivaticket.com/it/ticket/that-s-amore/211871

Info e prenotazioni al 380 3454431