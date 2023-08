“Siamo in attesa di ricevere da Enel X Way la progettazione finalizzata all’istanza di occupazione di suolo pubblico per la installazione di dieci colonnine da 90 kw tipo fast per la ricarica di veicoli elettrici che si aggiungeranno alle quattro già esistenti e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione della energia elettrica. La progettazione, come da intesa con Enel X Way, sarà tramessa al Comune entro il 15 settembre prossimo.

L’autorizzazione sarà concessa nel più breve tempo possibile e sarà subordinata all’impegno di Enel di manutenzionare le stesse al fine di garantirne il perfetto funzionamento per evitare ciò che accaduto per le 4 colonnine già esistenti le quali, (ne devo prendere atto) come viene riferito dalla gentile lettrice della Gazzetta del Mezzogiorno lo scorso 9 agosto, sono sempre “ virtualmente “ in manutenzione.

Partendo dalla consapevolezza che nell’immediato futuro la città ne avrà bisogno non meno di 140 (secondo il calcolo stimato dai nostri uffici ) il compito dell’Amministrazione dovrà essere quello di facilitare i diversi operatori del settore ad installare nell’intero perimetro urbano altre colonnine di ricarica elettrica per le auto.

A garanzia di tale impegno voglio comunicare a tutti che questo argomento è stato inserito nell’agenda delle priorità dei lavori pubblici essendo un punto strategico per il raggiungimento del complesso obiettivo della riduzione dello smog con il conseguenziale miglioramento della qualità dell’aria”.

Le nuove colonnine saranno collocate in punti strategici della città come via Trani, Litoranea di Levante, Viale Regina Elena, via Leonardo da Vinci, via Callano, via Dei Mandorli, via Mario Di Leo, via Madonna della Grazie, via Achille Bruni, via Luigi Romanelli.