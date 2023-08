Il Sindaco Cosimo Cannito comunica che, ai fini della prevenzione della diffusione del West Nile Virus (WNV) riscontrato di recente in un pool di insetti catturati nel territorio di Barletta, non si interrompono neanche ad Agosto gli interventi ordinari e straordinari di disinfestazione adulticida contro mosche e zanzare pianificati dall’Amministrazione comunale e da Bar.S.A. S.p.A. Proprio in questi giorni ne sono stati effettuati quattro in più, rispetto a quelli già concordati e programmati.

Il Sindaco ha ordinato a Bar.S.A. la immediata ripresa delle attività di disinfestazione contro le zanzare a partire da mercoledì 23 agosto fino a sabato 26. “Amministrazione comunale e Bar.S.A. – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e il presidente del CdA della società municipalizzata Alfonso Mangione – sono unite nell’impegno finalizzato al contrasto del fenomeno. Continueremo a monitorare la situazione per eventuali altre azioni, a tutto vantaggio della cittadinanza che potrà godere di zone sempre più salubri».

La disinfestazione, d’intesa con la ASL BT e a cura di Bar.S.A. S.p.A., avverrà di notte tra le 00.30 e le 6.30, secondo le norme vigenti, con cicli effettuati ogni tre giorni fino al termine del mese di settembre. Il trattamento avverrà mediante la nebulizzazione dell’insetticida. Per tale motivo si invitano i cittadini a tenere finestre e balconi chiusi. Si precisa che nei giorni scorsi il Sindaco ha emanato una specifica ordinanza finalizzata alla prevenzione ( si esortano i cittadini a rispettarla e ad attenersi alle disposizioni ) e che nessun caso di infezione relativa al West Nile Virus si è verificato nel nostro territorio e che, come predisposto dalla Direzione generale della Asl/BT, sono state rafforzate le misure di laboratorio per la diagnosi della malattia.