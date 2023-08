Dopo quarantacinque anni di servizio è andato in pensione Michele Grimaldi, Direttore dell’Archivio di Stato di Bari e delle Sezioni di Barletta e Trani. Grimaldi, barlettano, Funzionario Archivista di Stato, recentemente insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, si è distinto in carriera per il costante e minuzioso impegno teso a valorizzare gli archivi pubblici e privati e, in generale, per l’instancabile opera di divulgazione culturale e di tutela del patrimonio storico.

Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli esprimono in proposito “Convinto apprezzamento e autentica gratitudine per l’impegno con cui Grimaldi ha assolto il significativo incarico assegnatogli”, lodando “Il qualificato contributo scientifico regolarmente offerto nel lungo itinerario professionale che lo ha visto affiancare, con riconosciuta dedizione e rara competenza, le Istituzioni del territorio nel solco di un istinto alla collaborazione che deve rappresentare un modello etico per le giovani generazioni”.

Analogamente il Sindaco Cannito e l’Assessore Cilli formulano al successore, l’avvocato Adriano Buzzanca, i più sinceri auguri di buon lavoro.