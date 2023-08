La giornata mondiale della gioventù, spesso chiamata con la sigla GMG, è un incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa del papa. A detta delle autorità locali i giovani presenti quest’anno -in occasione della XXXVII che si è tenuta a Lisbona in Portogallo- sono stati, soltanto nella veglia del 6 agosto, circa un milione e mezzo. I ragazzi hanno infatti dormito sul posto, come accade ad ogni veglia della Gmg. Un’occasione, durata dall’1 al 6 agosto, di crescita personale, oltre che spirituale, in cui tanti ragazzi vivono un’esperienza fuori dal comune. Spesso ci sono infatti delle difficoltà, come non avere a disposizione ogni giorno il letto o il bagno di casa, ma forse è proprio questo che rende quei giorni un’avventura unica, indimenticabile ma sorprattutto educativa. Ci raccontano le loro riflessioni ed emozioni post-viaggio le barlettane della chiesa “Santissima Trinitá” Claudia, Anna e Licia.

Come mai la scelta di intraprendere questo viaggio?

Anna: “La scelta di intraprendere questo viaggio nasce nel lontano 2016, con la partenza di alcuni amici per la GMG di Cracovia. Questi ragazzi tornarono con gli occhi pieni di gioia per tutto ciò che avevano vissuto e provato. Avevo dunque solo 16 anni, ma volevo provare anche io. Ora, a 22 anni, ho sentito ancora più forte l’esigenza di dover fare questo tipo di esperienza per definire la mia vita di incertezze e dargli una direzione anche dal punto della vista della fede”.

Claudia: “Da parte mia, questo viaggio attendeva di essere fatto da 7 anni. Ho sempre visto il nostro viceparroco e una giovane della parrocchia partire per le GMG e poi raccontarci cose meravigliose al loro ritorno. Troppo piccola per Cracovia e ancora per Panama, ho atteso Lisbona 2023 per tanti anni. Quello che mi ha spinto a questa attesa sono stati i racconti che ci hanno affidato sul clima che si respirava, sulla fede, sulle persone incontrate e sulle amicizie coltivate. Come ci è stato detto, la GMG inizia quando decidi di andarci e di iscriverti. Per me Lisbona 2023 è iniziata 7 anni fa, paradossalmente quando ancora nessuno sapeva che la GMG sarebbe stata a Lisbona”.

Quali erano le aspettative o paure e quali di queste si sono o meno realizzate?

Risponde Licia: “Devo ammettere che le mie aspettative nei confronti di questa esperienza erano altissime, in quanto immaginavo di essere travolta da un turbinio di emozioni diverse. Alcune di queste le ho vissute giorno per giorno, come la gioia e lo stupore di incontrare e dialogare con giovani provenienti da ogni parte del mondo. Altre emozioni, magari più intime e profonde, mi riservo di viverle nelle prossime GMG. Non sono mancate certamente anche le paure prima e durante il viaggio. Alcuni timori, come il guasto al pullman nel viaggio di partenza, si sono persino avverati”.

Risponde Claudia: “Le aspettative erano tante e devo dire tutte ampiamente rispettate: il divertimento certo, ma soprattutto i momenti intensi di preghiera, con o senza il Papa, con migliaia di persone o da sola. Quello che è andato oltre le mie aspettative, è stato l’impatto che hanno avuto su di me le persone provenienti da tutti gli angoli del mondo. Pensavo me ne sarei abituata, invece ho continuato a meravigliarmi fino all’ultimo giorno ogni volta che ho visto una bandiera che non conoscevo o semplicemente una diversa da quella italiana. Per quanto riguarda le paure, non ne avevo. Sapevo ci sarebbero state delle difficoltà, infatti ne abbiamo incontrate, ma prima di partire avevo deciso di prendere tutto ciò che sarebbe accaduto come una sfida o una prova da superare”.

Raccontateci un aneddoto o episodio particolare di quei giorni che non dimenticherete mai.

Anna: “Due episodi che davvero non potrò mai scordare riguardano gli abbracci, quelli spesso fatico a dare. Una notte una ragazza più piccola di me mi ha chiesto di essere abbracciata. In quel momento ho rivisto i miei 17 anni di fragilità e tutti quegli abbracci che io stessa chiedevo. L’altro episodio invece riguarda il viaggio di ritorno. C’era già un clima di nostalgia ed in questa c’è stato un altro abbraccio con un’altra ragazza che ha significato molto per me. Ecco mi porterò sempre questi due abbracci fondamentali”.

Claudia: “Ci sarebbero infinite cose da raccontare, della GMG in sé e del gemellaggio con la diocesi di Porto a Santiago de Riba-Ul. Ma ciò che non scorderò mai è stata la gioia provata quando dopo l’arrivo e l’accoglienza del Papa il 3 agosto abbiamo cantato tutti quanti l’inno a squarciagola. È stato liberatorio ed emozionante”.

Lo rifareste?

Claudia: “Ovviamente sì, spero tanto di riuscire ad andare a Seoul nel 2027!”.

Anna: “È una domanda che per me ha una risposta scontata ed è sì! Nonostante tutto, la voglia di stare insieme ad un altro milione e mezzo di persone è troppo forte e ti fa capire che nella tua fede non sei solo, come a volte invece mi sento. Poi quando ti guardi attorno ti accorgi che c’è Dio negli occhi, nella gioia, nelle lacrime delle persone e nei ragazzi di tutte le nazioni del mondo con cui hai condiviso questo viaggio.”

Licia: “Assolutamente sí”.

a cura di Francesca Caputo