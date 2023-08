Dopo i recenti interventi, ordinari e straordinari, Bar.S.A. S.p.A. e l’Amministrazione comunale continuano con gli interventi di disinfestazione adulticida contro mosche e zanzare.

Tali interventi verranno iterati con una frequenza più adatta alle esigenze della cittadinanza, rispondendo anche a varie richieste di potenziamento servizio.

Dunque sarà regolarmente effettuata la prevista attività di disinfestazione contro i ditteri, a partire da mercoledì 23 agosto fino a sabato 26 agosto.

«Cogliamo appieno la richiesta di intervento, dopo aver agito le scorse settimane in zone extra periferiche in aggiunta alle consuete». Così interviene il presidente del CdA dott. Alfonso Maria Mangione che precisa: «Amministrazione comunale e Bar.S.A. sono unite in un continuo e costante perfezionamento del servizio. Continueremo a monitorare la situazione per eventuali altre azioni, a tutto vantaggio della cittadinanza che potrà godere di zone sempre più salubri».

La disinfestazione, d’intesa con la ASL BT e a cura di Bar.S.A. S.p.A., avverrà di notte tra le 00.30 e le 06.30, secondo le norme vigenti.

Il trattamento avviene mediante la nebulizzazione dell’insetticida. Per tale motivo, si invitano i cittadini a tenere finestre e balconi chiusi.