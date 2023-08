La litoranea di Ponente a Barletta presenta diverse spiagge e tratteggia, proprio per questo, un punto strategico per il turismo ma anche l’intrattenimento estivo, serale e diurno, dei giovani cittadini e di diverse famiglie. Dovrebbe dunque esserci massima tutela e soprattutto valorizzazione della zona.

Tuttavia, oltre l’ormai tradizionale problema dei diversi rifiuti e della trascuratezza che caratterizzano il Pantaniello -parte terminale del litorale-, nelle ultime settimane è apparsa un’altra questione critica: le fontanelle mal funzionanti sui marciapiedi di fronte ai lidi. Molteplici sono state pertanto le segnalazioni alla nostra redazione. “Mancava totalmente il pulsante di apertura della valvola -ci racconta un barlettano- Non so perciò se possa essere stato un atto di vandalismo oppure un malfunzionamento. Credo che qualcuno schiacciando lo abbia fatto semplicemente saltare, quindi magari si è trattato di un puro atto da usura”. Chiamando successivamente i vigili, il residente riferisce di aver ricevuto una risposta positiva, ma che nessuno si è poi effettivamente preoccupato di risolvere la situazione. “E’ uno spreco immane di acqua. -asserisce il cittadino- Non è concepibile che un problema così semplice come una fontanella che perde non venga adeguatamente risolto”.