Una cova che hanno tenuto protetta, in un luogo segreto, per difendere le uova da eventuali cittadini poco attenti per usare un eufemismo. Infatti, già in passato le due anatre che vivono nello stagno di Piazza Plebiscito avevano generato delle uova che però erano state prese di mira da alcuni cittadini con dei sassi e rotte.

Questa mattina il lieto evento è stato annunciato dall’Ambulatorio Popolare, che da qualche anno gestisce le aiuole e appunto lo stagno della centralissima piazza barlettana: ben dieci sono gli anatroccoli nati da questa grande covata e che da oggi popoleranno lo stagno biologico della piazza. Infatti, l’associazione barlettana non solo ha posto dimora a papà e mamma anatra, che oggi hanno ben dieci anatroccoli, ma anche a diversi pesci e tartarughe d’acqua oltre che a piante acquatiche. I responsabili dell’associazione hanno dato la notizia del nuovo arrivo di questi “anatroccoli barlettani” attraverso i social proprio questa mattina invitando la popolazione a tenere con cura lo stagno, gli esseri viventi che qui trovano dimora ormai abitualmente. Preservare la bellezza vuol dire anche preservare la vita di questi nuovi ospiti cittadini.