Con un’azione congiunta dell’amministrazione comunale di Barletta e di Bar.S.A. in stretta collaborazione con Anas, sono state ripulite tutte le piazzole di sosta della strada statale 16 bis attinenti al territorio di Barletta.

I tecnici Anas si sono occupati di organizzare i rifiuti presenti raccogliendoli, a seguire gli operatori Bar.S.A. hanno rimosso tutti i rifiuti, ben 3 tonnellate, ripulendo le piazzole. L’intervento è stato fortemente voluto dal primo cittadino Cosimo Cannito ed eseguito da Bar.S.A. per restituire pulizia e ordine alle piazzole che vengono purtroppo trasformate in “discariche a cielo aperto”.

«Considerando che anche le strade a lunga percorrenza che insistono nel nostro territorio contribuiscono a dipingere quello che è il “biglietto da visita” di una città, va da sé che è fondamentale garantire il decoro anche delle piazzole di sosta e reprimere per quanto possibile atteggiamenti irrispettosi nei confronti del territorio e dell’ambiente, anche nei tratti più esterni al perimetro urbano». Così commenta il presidente del CdA di Bar.S.A. S.p.A. dott. Alfonso Maria Mangione: «Per questa attività sinergica occorre ringraziare il sindaco Cannito che si è fatto promotore dell’iniziativa, in una stagione come quella attuale in cui si intensificano gli spostamenti lungo le strade extra-urbane e di conseguenza aumentano i fenomeni di inciviltà come quello dell’abbandono selvaggio dei rifiuti».

«L’impegno di Bar.S.A. in affiancamento operativo alla volontà dell’amministrazione comunale – conclude Mangione – è proprio quello di intervenire con efficacia e sollecitudine per ripristinare pulizia e decoro, e diffondere al contempo la cultura del rispetto degli spazi pubblici, da trattare come la nostra casa condivisa».