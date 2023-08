Finite le vacanze, è già ora di pensare alla scuola.

Il Lions Club Barletta Host ETS e il Leo Club Barletta avviano la campagna di sensibilizzazione e solidarietà volta alla raccolta di materiale scolastico, denominata “Zaino sospeso”.

Si potranno donare: penne, matite, album da disegno, colori, pastelli, pennarelli, quaderni, temperini, astucci, gomme, zaini, diari, dizionari.

Il 2 settembre i soci del Lions Club Barletta Host ETS e del Leo Club Barletta saranno presenti al centro commerciale Mongolfiera di Barletta per la divulgazione e sensibilizzazione al tema, ma sarà possibile donare il materiale scolastico per tutto il periodo agosto-dicembre nelle cartolibrerie che, con grande entusiasmo, hanno aderito all’iniziativa: la cartolibreria “Archimede” in piazza Principe Umberto 12; la cartolibreria “Carta & Penna” in via Palmitessa 58; la cartolibreria “Copia incolla” in via Chieffi 22; la cartolibreria “Il globo” in via Barberini 16; la cartolibreria “Non solo libri” in via Regina Margherita 177/D; la cartolibreria “Omnia” in via degli Orti 19; la cartolibreria “Pitagora” in via Madonna della Croce 143; la cartolibreria “Punto e virgola” in via Regina Margherita 71; la cartolibreria “Sudufficio” in corso Vittorio Emanuele 49.

Obiettivo del service è quello di aiutare le famiglie che non riescono a sostenere le gravose spese per l’acquisto di materiale scolastico.