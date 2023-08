Con riferimento al contributo Carta solidale, in vista della prossima scadenza del 15 Settembre p.v., data ultima per effettuare almeno un primo acquisto con la Carta solidale, al fine di non incorrere nella decadenza del contributo, si invitano i beneficiari che non l’avessero ancora fatto a seguire le istruzioni già rese note nel comunicato del 21 Luglio scorso, più volte ripubblicato, per accedere e scaricare la comunicazione utile per il ritiro di detta Carta presso qualsivoglia Ufficio Postale.

Link per leggere il comunicato completo:

https://www.comune.barletta.bt.it/area_letturaNotizia/188262/pagsistema.html