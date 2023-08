Eccezionali ed imperdibili gli ultimi due appuntamenti di “Musica in Periferia” storica rassegna musicale che quest’anno ha visto la realizzazione di 4 spettacoli che hanno spaziato dal musical al cantautorato italiano, dal pop internazionale alla musica da film, organizzata da Soundiff – Diffrazioni Sonore, giunta alla 10° Edizione per il 2023, che si propone di rigenerare le “periferie” urbane, i non luoghi, rendendoli presidi culturali, attraverso la diffusione e l’ascolto della musica. La periferia della città diviene il “palcoscenico” privilegiato per dar luogo ad una investigazione socio-interculturale e ad una serie di performance musicali interattive che confluiscono in “Musica in Periferia”.

Una kermesse musicale unica nel suo genere, realizzata sotto l’egida del Ministero della Cultura – FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo), della Regione Puglia e con il patrocinio del Comune di Barletta. Dopo l’incredibile successo dei concerti di Musica al Castello ed in particolare del Concerto dell’Aurora tenutosi presso il suggestivo Bastione del Castello di Barletta, che ha visto l’Orchestra Giovanile Soundiff riproporre in musica, in prima esecuzione assoluta, Elioghia del compositore Federico Longo, a fare da sfondo la luce dell’alba, gran finale al Giardino del Laboratorio Urbano GOS in Viale Marconi 49 a Barletta, che ospiterà gli ultimi due appuntamenti musicali, piacevoli e scoppiettanti, di Musica in Periferia (con porta alle 19.30 e inizio alle 20.00).

Giovedì 31 agosto appuntamento con ‘Easy Pop’ un omaggio emozionante ai più grandi successi che hanno segnato la storia della musica pop. Uno spettacolo musicale in cui l’ ENSEMBLE SOUNDIFF composto da voce, basso, chitarra, batteria e pianoforte, eseguirà i brani più iconici di artiste indimenticabili come Lady Gaga, Aretha Franklin e molte altre ancora. L’Ensemble Soundiff saprà donare nuova vita a queste melodie con l’affascinante voce di Federica Maggellino, che incanterà il pubblico con un gusto musicale d’altri tempi. In scaletta brani che hanno fatto ballare intere generazioni.

‘Il Sogno tra Musica e Immagini’, è il titolo del suggestivo concerto che si terrà domenica 3 settembre nel suggestivo Giardino GOS di Barletta, a chiudere Musica in Periferia 2023.

L’Orchestra Giovanile Sinfonica Soundiff, diretta dalla talentuosa Grazia Bonasia, condurrà gli spettatori in un viaggio senza tempo attraverso le straordinarie colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema italiano ed internazionale. Da Ennio Morricone a John Williams, da Nino Rota a Hans Zimmer, saranno interpretate le musiche che hanno reso immortali le immagini e le storie dei film che amiamo.

Costo del biglietto 10 euro. Biglietti singoli in vendita online su www.vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket e presso il GOS in Viale Marconi 49 a Barletta. Per info e prenotazioni tel. 3247994620.