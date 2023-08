Ieri il senatore di Forza Italia Dario Damiani ha incontrato il comandante dei Vigili del fuoco di Barletta Andria Trani, ingegner Romeo Gallo. “È stata l’occasione per fare il punto sulle attività del Comando e su una criticità, davvero paradossale, alla quale siamo riusciti finalmente a porre rimedio – dichiara il senatore Damiani- mi riferisco al cablaggio della rete in fibra, di cui i locali del Comando provinciale ubicati presso l’orto botanico a Barletta sono stati dotati soltanto di recente, grazie alla mia sollecitazione presso il ministero dell’Interno e l’interlocuzione diretta con il sottosegretario Prisco. Incredibile a credersi ma vero, un servizio basilare per ogni cittadino nel 2023 non era ancora disponibile per gli uffici dei vigili del fuoco del nostro territorio; una carenza dovuta a ritardi burocratici, che aveva comportato inevitabili ripercussioni negative sull’efficienza operativa”. Infine, il senatore Damiani ha affrontato con il comandante Gallo le questioni più generali relative ai lavori per la costruzione della nuova sede, ai distaccamenti e alle varie necessità del Corpo.