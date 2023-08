Bello vedere le sale cinematografiche gremite. “Oppenheimer” primo film biografico di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica sta letteralmente fagocitando un pubblico vario. Moltissimi giovani, oltre ad una platea matura, stanno applaudendo e ammirando al Politeama Paolillo di Barletta il nuovo lavoro di Nolan, con un cast stellare e straordinario. Strepitosa l’interpretazione di Cillian Murphy nei panni di Robert Oppenheimer, nome leggendario nel pianeta della fisica quantistica. Con lui anche Matt Damond, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt e altri bravissimi artisti.

Come già avvenuto in passato per altri celebri film, la Multisala Paolillo ha ben pensato di offrire agli spettatori la significativa e utile variante della proiezione in lingua inglese. Appuntamento a venerdì 1° settembre alle ore 18.00. L’iniziativa è finalizzata ad apprezzare al meglio la visione dell’opera, esaltando appieno il talento degli artisti. Del resto, risulta particolarmente affascinante ascoltare la versione originale del film con la voce autentica degli attori, pur se doppiata perfettamente da ottimi professionisti, tra cui Simone D’Andrea (Cillian Murphy), Riccardo Rossi (Matt Damond), Domitilla D’Amico (Emily Blunt), Angelo Maggi (Robert Downey Jr). Inoltre, la programmazione in lingua originale, con i sottotitoli in italiano propone al pubblico una preziosa occasione per saggiare le proprie conoscenze linguistiche.