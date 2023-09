4 febbraio 2022. In un entusiasmante anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie D girone H il Barletta supera il Bitonto per 2-1, al termine di una partita emozionante, segnata dalla duplice espulsione di Di Piazza e Vicedomini, ma risolta da capitan Pollidori con una splendida rovesciata sotto le stelle di un ”Puttilli” gremito in ogni ordine di posto.

Un Barletta che, a dispetto dei pronostici iniziali, si sarebbe giocato il campionato fino allo scontro diretto di fine marzo perso contro il Brindisi, un Barletta arcigno, compatto e dalle tante certezze: da capitan Pollidori e l’esperto Petta in difesa alla qualità di Loiodice e Vicedomini, senza dimenticare un Lattanzio in crescita nel girone di ritorno e autore della rete del provvisorio 1-0. Il Barletta di Francesco Farina, alla sua terza esperienza consecutiva nel club biancorosso e destinato a lasciare a fine stagione. L’ultima coda dunque, considerando anche i tanti elementi presenti nelle annate precedenti, di un ciclo vincente, cominciato con il ”triplete” in Eccellenza e chiuso con la semifinale persa al ”Giovanni Paolo II” con il Nardò.

Una squadra che, quasi nella sua totalità, sarebbe stata destinata in estate ad approdare verso altri lidi e a lasciare posto ad un nuovo progetto improntato sull’esperienza del nuovo direttore sportivo Luigi Pavarese e sulla voglia di riscatto di Ciro Ginestra. Nuovo staff, nuovo modulo e nuovi interpreti: una rosa che vanta giocatori del calibro di Schelotto, Marsili e Silvestre, ma ancora da assestare e da colmare soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Se la leadership non manca, considerando i giocatori citati, sono diversi gli interrogativi che accompagnano la squadra di Ginestra in vista dell’incontro di Coppa Italia Serie D in programma domenica 3 settembre proprio contro il Bitonto al ”Puttilli”(ore 18 ndr).

A destare preoccupazione è stata, fino a questo momento, la fase difensiva, la stessa che è stata un autentico baluardo nella scorsa stagione. Silvestri e Lacassia sembrano più avanti nelle gerarchie rispetto agli altri compagni, mentre è ancora da definire la gerarchia tra i pali(al momento l’under Sapri e l’over Guido in lizza per una maglia da titolare) e del secondo ”braccetto” nella linea tre, con Sepe al momento favorito. L’altro grande punto interrogativo riguarda l’attacco. Chi prenderà il testimone dell’eredità lasciata da Loiodice in termini qualitativi? Al momento la squadra cerca nuovi punti di riferimento, così come servono certezze anche dalla prima punta, ”tormentone” anche della scorsa stagione. Il curriculum di Di Piazza parla per sé, ma va detto che l’attaccante siciliano non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo valore in biancorosso e ha saltato l’ultimo impegno del precampionato, mentre Ngom e Russo hanno caratteristiche diverse. Per questo motivo la piazza chiede alla società un ultimo sforzo sul mercato in questo ruolo. Quasi sfumato Perez, destinato al Casarano, è tornato in auge il nome di Jefferson, ma non sarà semplice strappare la punta brasiliana alla concorrenza. Novità intanto per quanto riguarda il girone, comunicato nella giornata di ieri: il Barletta, confermato nel girone H, affronterà Angri, Gelbison, Paganese, Palmese, Santa Maria Cilento, Matera, Rotonda, Bitonto, Casarano, Fasano, Gallipoli, Fidelis Andria, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò e Team Altamura.

Nuove identità da cercare dunque in vista del debutto ufficiale, con occhio sul mercato: un Barletta in fase di costruzione si affida all’apporto della tifoseria, prima delle certezze e delle costanti rimaste inalterate dallo scorso febbraio ad oggi.

A cura di Giacomo Colaprice