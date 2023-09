È stata avviata a Barletta, da parte del Consultorio Familiare del Distretto socio-sanitario diretto dal dott. Domenico Spinazzola, una nuova iniziativa di supporto e sostegno ai neo-genitori, nella fattispecie rivolta alle mamme.

Infatti a partire da lunedì 4 settembre, nella sede del Consultorio Familiare n.1 al primo piano della sede del Distretto (piazza Umberto I), le mamme che necessitano di allattare il loro bambino o di cambiare il pannolino, mentre si trovano all’interno della struttura distrettuale o anche nei dintorni della stessa, avranno a disposizione uno spazio riservato ed idoneo alle loro esigenze.

“L’abbiamo definito un pit stop allattamento – spiega la dott.ssa Elisa Manta, psicologa e responsabile UOS di Assistenza Consultoriale del DSS di Barletta – dove le ostetriche, le infermiere e le psicologhe saranno disponibili per accogliere le mamme e rispondere ai loro bisogni, facendole accomodare in una stanza riservata dove potranno trovare comode poltrone, fasciatoio per il cambio pannolino e giochi”.

“Questa iniziativa – prosegue il dott. Domenico Spinazzola, direttore del DSS di Barletta – si inserisce nel solco delle attività già precedentemente avviate di sostegno ai nuclei familiari che possono accedere ai servizi attivati in modo individuale o in coppia. Particolare attenzione è data ai neo genitori, con i corsi di accompagnamento alla nascita e alle donne/mamme che si affidano alla nostra esperienza e conoscenza professionale per affrontare il susseguirsi delle fasi di crescita del bambino”.

Il servizio “Pit stop allattamento” è libero e gratuito, l’accesso è previsto durante gli orari lavorativi di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, e il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.