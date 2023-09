E’ stato questo il punto di partenza del progetto Cuore voluto dal Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale Barletta OdV che ha investito tante risorse in questo progetto. Una joint venture tra AVIS Comunale Barletta OdV e ASL BT ha permesso di avviare un progetto importantissimo per la salute dei donatori dell’AVIS Comunale Barletta OdV. Il sistema sangue negli organismi è governato dal cuore, un muscolo che ha la funzione di pompa del sistema circolatorio la cui salute è di vitale importanza. Mantenere un cuore sano vuol dire mantenere un organismo forte e in salute.

Il progetto, concordato da AVIS Comunale Barletta OdV con la Direzione Generale (Dott.ssa T. Dimatteo) e la Direzione Sanitaria (Dott. A. Scelzi) della ASL BT, prevede che presso la sede dell’AVIS Comunale Barletta i donatori, in base alla loro età, vengano contattati per eseguire un controllo dello stato di salute del loro cuore attraverso l’esecuzione di un Elettrocardiogramma. L’ECG appena eseguito viene inviato in tempo reale per via telematica al reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Barletta (Responsabile Dott.ssa R. Torraco) dove viene refertato e, attraverso un apposito software, trasmesso al Centro Trasfusionale (direttore f.f. Dott.ssa M. D’Alagni). Il referto viene quindi valutato

ed inserito nella cartella clinica del donatore di sangue. Ad oggi sono stati eseguiti più di 50 elettrocardiogrammi con enorme soddisfazione degli utenti e del personale sanitario.

L’esecuzione dell’elettrocardiogramma si affianca così al controllo del colesterolo (eseguito ad ogni donazione) e rappresenta uno strumento utile per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Donare il sangue, quindi, fa bene al cuore, fa bene a tutti.

Invitiamo, pertanto, tutta la popolazione dai 18 ai 65 anni, a donare il proprio sangue con un piccolo gesto di solidarietà che permette di salvare la vita a tante persone. Unisciti allo sforzo e salva le vite. Al cuore ci pensiamo noi.