Da ieri la settimana della Disfida ha preso il largo con l’ampio programma di iniziative che confluiranno nei tradizionali appuntamento rievocativi: la rappresentazione dell’Offesa (venerdì 8 settembre, piazza Mons. Damato, ore 19 con repliche alle 20 e 21), l’Investitura e il Giuramento in piazza Marina, sabato alle ore 19 (e non alle 18 come inizialmente stabilito) e quindi la successiva domenica clou, con il Certame nel Fossato del Castello alle ore 17 e a seguire il “Te Deum” in Cattedrale fino al corteo trionfale per le principali vie cittadine.

Intanto è stato svelato il nome dalla giovane che interpreterà Ginevra di Monreale: è Rossella Dimatteo, barlettana, vincitrice del contest indetto per l’occasione sulle pagine Facebook e Instagram dedicate alla Disfida. Iniziativa, riservata a partecipanti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, ha riscosso un eloquente successo, come testimoniato dalle cinquanta adesioni pervenute. La Giuria, nelle prove selettive previste al “Curci”, ha valutato per ciascuna il portamento davanti alla telecamera, le motivazioni, la prova abito, il legame personale con la città e l’evento storico.

Momenti emblematici, raccontati attraverso le immagini di una clip video pubblicata sulle pagine social della manifestazione. Da questa prove, la giuria ha individuato un trio di finaliste: Serena Lasala, Valeria Laporta e, appunto, la vincitrice Rossella Dimatteo, affermatasi grazie alla “coerenza con il personaggio storico di Ginevra, il portamento e la gestualità”, come riassume la motivazione espressa dai giudici.