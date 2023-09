Sottotono per la prima ora di gara, decisamente più incisivo negli ultimi trenta minuti. Un Barletta discreto, ma con ampi margini di miglioramento considerati i carichi di lavoro del calcio di fine estate, ha ceduto domenica scorsa il passo al Bitonto(1-1 nei tempi regolamentari ndr), che ha conquistato l’accesso al secondo turno grazie alla lotteria dei calci di rigori.

Biancorossi che si sono presentati a quello che è stato il primo impegno ufficiale con tante defezioni, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto arretrato, orfano dell’esperienza di Silvestri e Lobosco. Adattato Bramati, provato già nella difesa a tre in amichevole e protagonista di una prova non malvagia, il terzetto difensivo è stato completato da Lacassia e Sepe, dando tuttavia l’impressione che serva ancora lavorare in termini di solidità. Errore nel vantaggio ospite, ma anche buoni interventi per Sapri tra i pali: il giovane estremo difensore, di proprietà del Bari, ha mostrato di avere personalità e di avere margini di miglioramento. In attesa di un possibile nuovo innesto under, si candiderà ad una maglia da titolare per il debutto in campionato.

Da rivedere sicuramente anche il centrocampo, nonostante mister Ginestra abbia fatto ”mea culpa” sulla disposizione. Una mediana che è sembrata ancora ”imballata” dai carichi di lavoro, ma in cui non sono mancate e non mancano soluzioni per dare alternative allo scacchiere del tecnico campano. Bene invece le fasce: Schelotto, dopo un inizio altalenante, è riuscito a dare il suo apporto in termini di esperienza, mentre Venanzio ha avuto un buon impatto a partita in corso, impreziosito dall’assist per il pari di Ngom. Ballottaggio dunque con Rizzo per la corsia di sinistra, preferito nelle precedenti amichevoli, ma con il barlettano che potrebbe partire avanti nelle gerarchie dopo la prestazione di Coppa.

Ha fatto fatica invece il reparto avanzato. La sensazione è che manchi ancora qualcosa per alzare l’asticella, al netto del curriculum di Di Piazza, domenica poco determinante sotto porta con due occasioni non sfruttate. Russo ha fatto a sportellate, ma non è riuscito ad incidere a differenza di Ngom, autore dell’1-1 che ha tenuto in bilico le speranze dei biancorossi. Di conseguenza, i dubbi provengono proprio dall’attacco: chi schierare nel tandem a due tenendo conto anche di Caputo? Quale coppia sarà proposta? Il tutto a pochi giorni di distanza dal primo impegno di campionato per i biancorossi, che sarà questa domenica sul difficile campo della Paganese(diretta su Telesveva che ha acquisito i diritti per le trasferte della squadra di Ginestra e della Fidelis Andria). Comunicati infatti i calendari, con il Barletta che debutterà tra le mura amiche il 17 settembre contro i campani del Santa Maria Cilento, preludio ad un nuovo match casalingo contro il Gallipoli fissato per il 24 settembre.

Il 1 ottobre ”big match” al ”Giovanni Paolo II” contro il Nardò, superfavorito per la vittoria finale, mentre il derby con la Fidelis è fissato per il 19 novembre al ”Degli Ulivi”. Chiusura di campionato sul terreno dell’Angri per il 5 maggio 2024.

Foto di Sergio Porcelli

A cura di Giacomo Colaprice