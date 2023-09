Una settimana dedicata al mare nella città di Trani ed in cui non poteva mancare un contributo importante anche dell’Ordine degli Architetti PPC della BAT. Venerdì 8 settembre alle 19 ed all’interno della Lega Navale della città tranese ci sarà il convegno sul tema “La Città ed il mare”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere in luce le relazioni, che nel tempo si sono concretizzate, tra l’architettura e il mare. Un importante approfondimento che abbraccia tematiche come l’architettura spontanea e la progettazione di dettaglio oltre che a grande scala, fino ad arrivare a scenari più complessi come lo studio del waterfront cittadino e dei parchi che dialogano direttamente con il mare. Il convegno sarà anche l’occasione per apprezzare alcuni progetti, realizzati e non, che riguardano la città di Trani e le sue coste, raccontati dagli architetti che li hanno ideati.

A fare gli onori di casa la Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT Marina Dimatteo oltre che la Presidente della commissione cultura dell’Ordine Francesca Onesti che relazionerà su “L’Architettura è il mare”. Poi spazio alla relazione “L’architettura senza architetti: il trabucco” a cura di Francesco Boris Giordano e “Il progetto del waterfront di Trani” con Sergio D’Addato. A chiudere la relazione su “Il mare grande parco pubblico” di Dario Natalicchio e la “Presentazione della tesi di laurea sulla costa Nord di Trani” a cura di Fabio Bruno e Matteo Nigretti. Un parterre di Architetti importante che si sposa perfettamente con il tema scelto dagli eventi de La settimana del mare.

Un progetto patrocinato dall’amministrazione comunale e che ha visto coinvolti diversi enti ed associazioni cittadine. Promotore e capofila è il gruppo di Trani dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia che quest’anno festeggia il 50esimo anniversario dalla costituzione.