“Sempre fuori per il calcio”. A partire da oggi. Scatta il campionato. Al via il girone H di serie D. È tempo di appuntamenti live per Telesveva: la prima, di 34 dirette complessive, è Paganese-Barletta: fischio d’inizio allo stadio “Torre” di Pagani fissato alle ore 17.30 di domenica 10 settembre con telecronaca a cura di Luca Guerra. Biancorossi parecchio diversi rispetto alla passata stagione. C’è la novità Ciro Ginestra in panchina. C’è un gruppo che a quanto pare, in attesa di novità di mercato – urge sempre un attaccante di spessore, deve andare oltre i propri limiti per inserirsi nei giochi di vertice. Il calendario, almeno nelle prime tre giornate, non sembra complicatissimo. Cominciare con il piede giusto rappresenterebbe già un buon punto di partenza.

Parte per vincere il campionato, invece, il Team Altamura, che ha scelto di affidare le proprie ambizioni ad un tecnico esperto come Domenico Giacomarro. Il “battesimo” in campionato, dopo l’eliminazione in Coppa Italia di categoria a Fasano, è tutt’altro che agevole: al “D’Angelo”, a partire dalle ore 16, di fronte a Loiodice e compagni ci sarà la Gelbison dell’ex Alessandro Monticciolo, probabilmente la campana più accreditata, insieme all’Angri, delle cinque del lotto. Si prospetta un campionato bellissimo anche per la presenza di tante potenziali mine vaganti, tipo Bitonto e Gravina. L’obiettivo di entrambi è quello di raggiungere il più presto possibile i 40 e più punti utili a centrare la salvezza. Poi si è vedrà. Incrocio campano all’esordio: i neroverdi del confermato Valeriano Loseto in panchina, alle ore 15, possono misurare la propria consistenza ad Angri. C’è sempre Raimondo Catalano al “timone” del Gravina che ospita un’ora dopo la Palmese con un Lorenzo Longo in più a centrocampo. Due i derby pugliesi in programma. Oltre a Fidelis Andria-Nardò, c’è un interessantissimo Martina-Manfredonia alle ore 18 al “Tursi”: il collettivo di Massimo Pizzulli vuole viaggiare ad alta quota, l’undici sipontino, dopo le difficoltà estive, deve battagliare per difendere la categoria nazionale, ritrovata la scorsa primavera. Franco Cinque in panchina è garanzia di coraggio e determinazione. Posto di privilegio nella griglia di partenza per il Casarano di Giuseppe Laterza, che sin qui ha già convinto nelle due sfide di Coppa. Conta molto di più, però, il campionato: l’esordio è al “Capozza”, dalle ore 16, contro la matricola Rotonda. Molto intrigante, alle ore 17, si preannuncia il “testa a testa” al “Vito Curlo” tra il Fasano di Luca Tiozzo e il Matera di Gigi Panarelli. Parte in Campania, alle 15, il campionato della matricola Gallipoli: la squadra di Alessandro Carrozza affronta il Santa Maria Cilento. Da domani, dunque, parla il campo. Regalerà tante di emozioni, anche in diretta su Telesveva. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere il girone H di serie D più bello di sempre.