Il prossimo 24 settembre, in 21 città italiane, si svolgerà la settima edizione della FITWALKING FOR AIL, la camminata non competitiva di AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

Per la prima volta la manifestazione nazionale viene portata nella Bat a cura dell’ AIL BAT e si svolgerà Domenica 24 p.v. nella splendida cornice di Castel Del Monte, dalle ore 10, con partenza dal Centro di Accoglienza turistica c/o Ristorante dell’Imperatore S.S. 170.

Partecipare è semplice: basta iscriversi all’evento Fitwalking For AIL accedendo a questo link https://www.ailbat.it/iniziative/fitwalking-for-ail-2023/ o contattando la Segreteria AIL BAT al n. 3760171569 o il n. 3495375026.

La quota di partecipazione è di € 12,00 a persona mentre per i bambini fino a 10 anni la partecipazione è gratuita.

Le iscrizioni devono pervenire per ragioni organizzative entro e non oltre il 17/09/2023

Tutti gli iscritti avranno in dono la maglietta ufficiale della manifestazione, una sacca ricordo della giornata e un buffet di ristoro a fine passeggiata.

Potrete camminare insieme ad altre persone in un’atmosfera di gioia e condivisione e ogni passo che farete avrà un impatto positivo sulla vostra salute e contribuirà a fare la differenza nella vita di molte persone che lottano contro i tumori del sangue.