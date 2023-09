Il 15-16-17 settembre 2023, in piazza Pescheria a Barletta, si terrà “Proxima”, la festa di Sinistra Italiana, in contemporanea con altri tre eventi nazionali: Perugia, Salerno, Sesto Fiorentino. Sarà l’occasione per confrontarsi sulle tematiche internazionali, nazionali, regionali e locali con partiti, associazioni, sindacati e movimenti. La festa si articolerà fra dibattiti, momenti di confronto, distribuzione materiale informativo, raccolta firme sul salario minimo subito, intrattenimento musicale.

Un evento che si pone l’ambizione di aprire un’interlocuzione fra tutte le forze politiche progressiste e democratiche che intendano cimentarsi nella costruzione di un’alternativa ai governi di destra ai diversi livelli e che intendano dare centralità alle tematiche della pace, del lavoro, dei diritti sociali, dell’ambiente e dei diritti civili.

Si partirà il 15 settembre alle h. 17.30 con l’apertura della festa da parte della segretaria Annamaria Cafiero del circolo “Franco Dambra” di SI Barletta, e alle h. 18.00 con un’iniziativa a carattere locale in cui si confronteranno i segretari cittadini dei partiti che si collocano all’opposizione dell’attuale amministrazione cittadina di destra; a seguire l’iniziativa su carovita, aumento degli stipendi, lotta alla precarietà, salario minimo subito con il sen. Tino Magni (AVS, Presidente commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro e sicurezza), Gigia Bucci (segretaria regionale Cgil Puglia), Michele Rizzi (coordinatore provinciale BAT SI), Francesco Carbonara (lavoratore Selectika ex-OM Bari).

Il 16 settembre alle h. 19.30 si terrà l’iniziativa su pace, giustizia sociale ed ambientale, diritti: quale futuro in Italia e in Europa, con la partecipazione di Maria Campese (segreteria nazionale di SI), sen. Peppe De Cristofaro (capogruppo AVS), on. Roberto Fico (M5S), on. Massimiliano Smeriglio (europarlamentare), Nichi Vendola.

Il 17 settembre alle 18.00 si terrà l’iniziativa a carattere regionale sul futuro della Puglia, con la partecipazione di Nico Bavaro (segretario regionale SI), Domenico De Santis (segretario PD Puglia), Leonardo Donno (responsabile M5S Puglia), Fulvia Gravame (co-portavoce Europa-Verde Puglia). Seguirà l’iniziativa su l’Italia che vogliamo: intervista a on. Nicola Fratoianni (segretario nazionale di SI) e on. Elly Schlein (segretaria nazionale PD) da parte di Francesca Schianchi (giornalista de La Stampa).

I concerti serali saranno a cura delle band: Una Buona Idea, Irish Coffee, I Bambini di Vasco.