Imminente a Barletta l’undicesima edizione dello “Yoga Fest 2023: salute in movimento”. L’evento, programmato sabato 23 e domenica e 24 settembre nel Castello, è organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale (Assessorato alle Politiche dell’Identità Culturale) dalla locale A.S.D. “L’Onda del respiro”. Una manifestazione tradizionalmente in grado di richiamare un folto numero di praticanti e neofiti alla divulgazione della millenaria disciplina.

Alla presentazione nella sala conferenze del Castello, sono intervenuti l’Assessore comunale allo Sport Marcello Degennaro, la Presidente dell’A.S.D. “L’Onda del respiro” Maria Rosaria Dibenedetto e la Consigliera regionale Grazia Di Bari.

“La finalità di questo evento – è stato evidenziato dalla Presidente Dibenedetto – è diffondere l’importanza dello yoga per il benessere, offrendo l’opportunità di imparare da insegnanti esperti in uno spazio dove le persone possono connettersi, condividere esperienze e costruire comunità. La salute fisica e mentale assurgerà a tema principale intorno al quale ruoteranno le sessioni di yoga, i seminari, le conferenze e i workshop. Saranno maestri/e ed esponenti di fama anche internazionale a far comprendere come, attraverso la pratica yoga, è possibile raggiungere e mantenere la vera salute e la piena gioia di vivere. Durante le pratiche guidate si avrà l’opportunità di approfondire la nutrizione consapevole, le tecniche di respirazione per il rilassamento, il potenziamento della mente e le strategie per gestire lo stress favorendo l’equilibrio emotivo”.

Dall’Assessore Degennaro il richiamo al sostanziale valore socio/educativo dell’iniziativa, nonché l’apprezzamento per l’alta cifra esponenziale di un appuntamento attraverso il quale l’Ente civico conferma la volontà istituzionale di aprire un dialogo plurale con le espressioni associative cittadine più dinamiche. “Nemmeno deve essere dimenticata – ha puntualizzato Degennaro – la più generale capacità attrattiva dello Yoga Fest, che polarizzando l’attenzione di un bacino sempre più eterogeneo di appassionati provenienti da tutto il territorio, diviene non solo interprete di un bisogno sempre più diffuso di benessere, ma anche veicolo di promozione della città e del suo invidiato patrimonio artistico, culturale e monumentale”.

La Consigliera Di Bari, dal canto suo, ha espresso l’ideale, convinto sostegno allo spirito dell’iniziativa, unitamente agli obiettivi perseguiti nelle molteplici declinazioni.

Il programma prevede in 35 sessioni workshop di Yoga e pratiche olistiche (sia per principianti che per esperti), 10 conferenze (tra i temi: “Salute e Ambiente”, “Lo yoga nelle scuole”, “La fisica quantistica”, “L’epigenetica e le nuove frontiere del benessere psicofisico”), yoga per bambini, una vasta area olistica con trattamenti dimostrativi, contributi per migliorare la salute fisica, mentale ed emotiva dei partecipanti. Non mancheranno infine spettacoli, musica dal vivo, performance teatrali quali Kirtan, Mantra e Danze.

Info e dettagli sul programma www.yogafestbarletta.info