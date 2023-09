863 atleti in gara, 41 nazioni coinvolte in rappresentanza di tutti i continenti. Si alza il sipario sui campionati mondiali di beach sprint e coastal rowing, in programma a Barletta dal 29 settembre all’8 ottobre. Il lungomare Pietro Mennea è stato il setting individuato dalla Federazione mondiale per l’evento nello scorso marzo, con tempi di preparazione molto ridotti.

Al fascino della competizione sportiva, che nel caso del coastal rowing unisce la corsa sulla sabbia e la regata in slalom, si affianca la ricaduta sul territorio. Previsti introiti per circa un milione di euro.

A Barletta le eliminatorie si svolgeranno su un circuito ridotto mentre le finali saranno sulla distanza massima, compresa tra i 4 e i 6 chilometri.

La parola fine sull’evento arriverà l’8 ottobre, a pochi giorni dal Mennea Day, che la città celebrerà a circa un mese dal 12 settembre.

Per partecipare basterà munirsi di scarpe comode e un cappellino per ripararsi dal sole.

