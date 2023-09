Il Consiglio di amministrazione della locale Azienda pubblica di servizi alla persona – Casa di Riposo “Regina Margherita” con atto deliberativo n. 2 adottato lo scorso 15 settembre ha nuovamente indetto una selezione mediante Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse per la nomina del nuovo Direttore Generale dell’ente con sede in via Fermi 20 (quartiere Borgovilla-Patalini).

Gli aspiranti al suddetto incarico devono essere iscritti all’Albo Regionale dei Direttori Generali, approvato con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 310 del 27 marzo 2023 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 30 marzo 2023).

A tale scopo gli interessati dovranno produrre istanza allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo, unitamente ad una dichiarazione di disponibilità di ricoprire l’incarico, debitamente sottoscritta e accompagnata dalla copia di un valido documento d’identità.

Le istanze dovranno essere inviate «esclusivamente» per via pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo [email protected] – entro e non oltre le ore 12 del 18 ottobre 2023, specificando all’oggetto «Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la selezione del Direttore Generale dell’Asp Casa di Riposo Regina Margherita di Barletta».