Avranno inizio lunedì 25 p.v. i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di viale Regina Elena (dal molo di Levante a via Misericordia) che andranno a completare la prima fase della riqualificazione della litoranea di Levante già avviata lo scorso anno con la realizzazione del nuovo spartitraffico cui seguirà la realizzazione di un nuovo impianto di Pubblica illuminazione e la piantumazione di nuove alberature in sostituzione di quelle attuali che risultano ammalorate e non omogenee e affini tra loro.

Terminati i lavori di posa dell’asfalto si procederà alla realizzazione della segnaletica orizzontale in ossequio al Codice della strada in un’ottica di miglioramento della mobilità e della sicurezza.

I lavori saranno eseguiti complessivamente nelle ore notturne a partire dalle 22:00 sino alle 6:00 della mattina e dovrebbero completarsi entro massimo 15 giorni. “Stiamo proseguendo – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alle Manutenzioni Lucia Ricatti – in questa costante opera di risistemazione del manto stradale in numerose vie cittadine. Rendere più bella la nostra città è una priorità per questa Amministrazione e intendiamo proseguire in questa direzione con immutato impegno. Come sempre chiediamo pazienza e collaborazione a tutti i cittadini”.