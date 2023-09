Ultimi due giorni di eventi per le iniziative dell’Ordine degli Architetti PPC BAT nell’ambito della manifestazione de I Dialoghi di Trani. Restano visitabili le mostre e le installazioni. In Piazza Longobardi c’è “inCURiA” e la riflessione sulla città del collettivo di giovani architetti Be_Arch. La poetica dei luoghi nelle “Riflessioni di un molo” nell’area portuale di Trani a cura degli architetti Rossella Conversano ed Antonio Di Vittorio per arrivare poi alla mostra in corso a Palazzo Covelli “Achitetture scavate” tra disegno e fotografia dell’arch. Pedro Janeiro. Nella Biblioteca “Bovio”, invece, in corso la mostra dei disegni dal vero ed il libro-catalogo dell’arch. Domenico Tangaro con il suo “Castel del Monte Memorie di Federico” e nel pomeriggio focus, sempre all’interno della biblioteca tranese, della mostra “TRAS-curati” con i relitti architettonici della BAT.

A partire dalle 16, infatti, oltre che alla mostra spazio agli interventi sul “Paesaggio della realtà territoriale” a cura dell’Ing. Giulia Mastrodonato, capo delegazione del FAI BAT, e del dott. Giuseppe Ruggiero, componente della delegazione FAI della Provincia BAT. A seguire si discuterà di “Plogging” con il Dott. Alessandro Botta del Circolo Legambiente di Trani mentre alle 17 approfondimento sulla mostra stessa “TRAS-curati” con gli architetti Maria Parente, Paola Losciale e Maria Concetta Scelzi. Sempre alle 17, invece, a Palazzo Covelli ci sarà il convegno su “La cura. Le sirene della sicurezza” con ospite il Prof. Renato Rizzi, docente ordinario IUAV di Venezia. Dialogano con lui Giorgia Antonioli sempre dello IUAV di Venezia e Larua Romalli della commissione cultura dell’Ordine degli Architetti. Saluti affidati all’arch. Andrea Roselli Presidente dell’Ordine BAT.

Importanti anche gli eventi della domenica. Si parte con l’evento performativo “100 idee per una piazza” da un’idea degli artisti Bianco-Valente ed a cura di Giusy Caroppo. Si parte alle 9 a Palazzo Covelli mentre alle 11 ci si sposterà con un workshop in Piazza XX Settembre a Trani. L’evento vedrà la partecipazione del direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia il Prof. Piero Di Terlizzi mentre l’attività sul campo sarà presentata dalla curatrice Giusy Caroppo. A moderare gli architetti Laura Romanelli e Dario Natalicchio della commissione cultura dell’Ordine BAT. A chiudere le attività, domenica 24 settembre alle 16 a Palazzo Covelli, la conferenza su Progetto e Contesti con l’intervento del Prof. Luigi Franciosini, docente ordinario Roma Tre. Con lui dialogheranno Matteo Ieva, professore associato al Politecnico di Bari e l’arch. Marina Di Matteo vice presidente dell’Ordine Architetti PPC BAT.