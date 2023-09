Il 2 ottobre 2023 avrà inizio il Servizio di ristorazione scolastica per le Scuole dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno di Barletta, anno didattico 2023/2024. Usufruiranno del Servizio a partire dal 2 ottobre 2023 le famiglie che entro il 29 settembre ore 13:00 hanno perfezionato l’iscrizione sul portale genitori già attivo dal 12 settembre 2023.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La distribuzione e il trasporto dei pasti sarà effettuato utilizzando appositi contenitori in acciaio pluriporzione. Per gli alimenti caldi, i pasti saranno trasportati in idonei contenitori esclusivamente termici; per gli alimenti freddi, in idonei contenitori isotermici che consentiranno il mantenimento ed il controllo delle temperature e dei requisiti legislativi, qualitativi e sensoriali dei cibi.

Per i pasti destinati, invece, ad utenti affetti da allergia o intolleranza alimentare, o malattie metaboliche e simili, sarà garantita la distribuzione in modalità “monoporzione” nel rispetto di quanto indicato per la gestione delle diete speciali.

COSTO DEL SERVIZIO

Aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1218 del 28/07/2023 a RTI Vivenda S.p.A. – Pastore S.r.l. il “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA” al costo di € 5,83/pasto, IVA inclusa.

La tariffa applicata agli utenti sino al 31.12.2023 è pari a € 4,40 IVA inclusa, salvo riduzioni dovute alle fasce ISEE di appartenenza e al numero dei figli che usufruiscono del servizio. L’Amministrazione Comunale, con una variazione del bilancio per il 2023 ha effettuato un incremento di € 140.000,00 sul capitolo di spesa destinato al servizio di refezione scolastica, riuscendo a coprire i maggiori oneri dovuti all’aumento della spesa.

Per il prossimo bilancio di previsione pluriennale 2024-2026 si sta lavorando, nel limite delle disponibilità di bilancio, per assicurare lo stesso regime tariffario del 2023 per tutto l’A.S. 2023/2024.

NOTIZIE TECNICHE

Si comunica che sarà sempre possibile procedere all’iscrizione sul portale genitori, accessibile collegandosi al sito istituzionale del Comune di Barletta.

Si potrà accedere al Portale genitori tramite SPID al link https://www1.itcloudweb.com/barlettaportalegen/

⦁ PER GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI:

I genitori/tutori devono accedere al portale genitori → ISCRIVITI CON SPID

⦁ PER GLI ALUNNI GIÀ ISCRITTI AL PORTALE GENITORI:

I genitori/tutori devono accedere al portale genitori → ENTRA CON SPID

→ MENU’ ANAGRAFICA → CLICCARE SU RINNOVO.

Per ogni informazione è necessario consultare la pagina web di Barletta cliccando su “Aree tematiche” poi su WELFARE SERVIZIO SOCIALE ON LINE e sul banner:

REFEZIONE SCOLASTICA – PORTALE GENITORI

Per supportare i genitori nella fase di iscrizione, gestione, avvio delle diete speciali, rilevazione presenze, prenotazione e per qualsivoglia informazione si potrà contattare l’ufficio mensa al numero 328.61.07.128 o via mail all’indirizzo [email protected] e/o rivolgersi all’Ufficio amministrativo preposto, ubicato c/o Parrocchia San Paolo in via G. Donizetti, 1, 76121 Barletta (BT) che seguirà i seguenti orari:

⦁ dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:30 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 19:00.

Si precisa che, al fine di confermare domande di iscrizione e/o rinnovo che prevedano:

⦁ l’applicazione di una tariffa agevolata per fascia ISEE e/o

⦁ l’esenzione in presenza di certificazione ai sensi della Legge 104/1992 e/o

⦁ la richiesta di una dieta medico/religiosa,

sarà necessario presentare la documentazione a supporto delle richieste.

Nei casi 1 e 2 (tariffa agevolata per fascia ISEE e/o certificazione ai sensi della Legge 104/1992) le domande che, pur avendo fatto una delle richieste non presenteranno la documentazione a supporto, non daranno diritto all’agevolazione fino al caricamento nel Portale Genitori dei moduli inerenti.

Nel caso 3 (richiesta di una dieta medico/religiosa) la somministrazione del pasto all’alunno sarà sospesa fino al caricamento nel Portale Genitori dei moduli inerenti.

SERVIZIO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Dal 2 ottobre 2023 sarà avviato il Servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale Extra-scolastica degli alunni diversamente abili per l’anno didattico 2023/2024.

Il Servizio è finalizzato a favorire il diritto all’istruzione, all’inserimento, all’integrazione, alla socializzazione, alla conquista dell’autonomia personale e alla partecipazione alle attività didattiche degli studenti diversamente abili.

Nella programmazione del servizio grande attenzione è riservata alla qualità della relazione educativa, assicurata dagli educatori che si rapportano, con funzioni distinte complementari e non sostitutive, con l’insegnante di sostegno e con i docenti curriculari.

Il numero delle istanze è in costante aumento, rilevando l’apprezzamento che il Servizio incontra presso le famiglie e le scuole del territorio.

In considerazione delle risorse disponibili, per l’anno scolastico in corso, sono stati ammessi al Servizio n. 440 alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Barletta.

Il servizio verrà espletato dal lunedì al sabato escluse le festività ed in coerenza con il calendario scolastico.