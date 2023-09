Al via la partoanalgesia nelle unità operative di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie. I dettagli della attività saranno presentati domani venerdì 29 settembre in conferenza stampa alle ore 10,30 in via De Gasperi 32 ad Andria.

Saranno presenti, tra gli altri:

Tiziana Dimatteo – Direttrice Generale Asl Bt

Alessandro Scelzi – Direttore Sanitario Asl Bt

Luigi Rizzi – Referente aziendale partoanalgesia