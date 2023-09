“Sempre fuori per il calcio” fa tappa domenica 1 ottobre a Matino. Telesveva trasmetterà in diretta Nardò-Barletta, gara valida per la quarta giornata del campionato di serie D – girone H – con fischio d’inizio previsto alle ore 15.30. Saremo live dal Comunale “Via del Mare”, a partire dalle ore 15.15 con un ricco prepartita, sia in tv, sul canale “18” di Telesveva, sia sui nostri canali social Facebook e YouTube. L’accesso allo stadio sarà vietato su disposizione della Prefettura ai tifosi ospiti.