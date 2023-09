Il Presidio del Libro di Barletta, nell’ambito della “Festa dei Lettori” 2023, ideata e organizzata dall’Associazione Nazionale “I Presidi del Libro” presenta “Fantasmi- Gennaro Jovine” di e con Michele Santeramo ispirato a Napoli Milionaria di Eduardo De Filippo.

L’evento, in collaborazione con l’Associazione Culturale “LettidiPiacere” è in programma, con ingresso esclusivamente su prenotazione, sabato 30 settembre 2023 alle ore 21.00 nella accogliente ed esclusiva sede di AStare in via Geremia Di Scanno 32 a Barletta.

info e prenotazioni 3534512809

Iniziativa della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio.

Fantasmi è un ciclo di drammaturgie di Michele Santeramo. Ciascuna drammaturgia è abitata da un personaggio che torna dal buio del palcoscenico per provocare lo spettatore in un rapporto diretto, che susciti la sensazione che l’attore abbia parlato “a me, proprio a me”.

Gennaro Jovine viene da Napoli Milionaria di Eduardo De Filippo. E’ un testimone della guerra e dalla guerra vuole allontanarsi, dichiarando il suo più grande difetto: essere fesso, come dice sua figlia piccola, Rita: papà è fesso, così dice la bambina, papà è fesso.

Forse bisogna essere per niente cinici, affatto cattivi, forse davvero fessi, per capire quanto è utile star lontani dalla guerra.

Michele Santeramo

Ha scritto per Toni Servillo, Luca Zingaretti, Fabrizio Gifuni, Vittoria Puccini, Marco D’Amore, Claudio Santamaria, Anna Foglietta, Giulio Scarpati, Lino Musella, Arturo Muselli, Sergio Rubini, Valeria Solarino, Edoardo Leo, Roberto Bacci, Leo Muscato, Carmelo Rifici, Gianluca Barbadori.

Ha scritto le drammaturgie di varie edizioni del Festivaldera. Ha scritto i testi: La Resa Dei Conti, Leonardo da Vinci – l’opera nascosta, Il Nullafacente, Tito, Uomini e no, La prossima stagione, Preamleto, Alla Luce, La rivincita, Storia d’amore e di calcio, Il Guaritore, Sequestro all’Italiana, Konfine, Murgia, Il Gentiluomo, Svegliami, La prima cena.

I testi teatrali sono prodotti, tra gli altri, da: Piccolo Teatro di Milano, Teatro di Roma, Teatro Nazionale della Toscana, Teatro Bellini di Napoli.

Ha scritto la sceneggiatura di Lacreme Meridionali, La Seconda Vita, La Rivincita, Il Mondiale in Piazza.

È vincitore di numerosi premi e autore di molte pubblicazioni.

I suoi testi sono tradotti e messi in scena in Romania, Francia, Polonia, Stati Uniti, Brasile, Africa, San Salvador, Panama, Cile, Perù, Grecia, Angola, Colombia, Guatemala, Messico, Perù e Serbia.