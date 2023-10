Con “Vermeer. The Greatest Exhibition” torna la Grande Arte al Cinema. Appuntamento alla Multisala Paolillo mercoledì 4 ottobre alle ore 18.30 e alle ore 20.30. Sul grande schermo il pubblico potrà ammirare la straordinaria retrospettiva sul pittore olandese che il Rijksmuseum di Amsterdam ha ospitato fino allo scorso giugno riscuotendo un successo eccezionale: 650 mila biglietti venduti con un sold out da record. Una mostra epocale del maestro della luce, con 28 dei suoi 35 capolavori provenienti da tutti i paesi del mondo.

Diretto dal regista David Bickerstaff, il docufilm propone agli spettatori di scoprire con immenso piacere il patrimonio culturale e le peculiari caratteristiche di un esponente di spicco dell’arte che dipingeva con estrema vividezza e qualità dei colori con una tecnica specifica, con effetti di luce e una ricercatezza senza eguali, con sfumature e atmosfere incantevoli.

La ragazza con l’orecchino di perla, Il geografo, La lattaia, la Donna che legge una lettera davanti alla finestra (recentemente restaurata), non sono che alcune delle affascinanti tele descritte con meticolosa cura nel lavoro di David Bickerstaff. Il film rivela le intuizioni del team che ha ideato la retrospettiva. Interviste e testimonianze ai curatori di fama internazionale e agli esperti di Vermeer illustrano la vita misteriosa e il percorso professionale del magistrale pittore, le sue tipiche scelte e le motivazioni delle sue composizioni.

Il calendario degli appuntamenti autunnali de La Grande Arte a Cinema prosegue a ottobre (dal 23 al 25) con “Jeff Koons. Un ritratto privato” di Pappi Corsicato, dedicato a quello che è considerato uno degli artisti più influenti, popolari e controversi degli ultimi decenni. Una speciale messa a fuoco nella mente di Koons con l’intento di scoprire cosa lo motiva oggi e cosa lo ha plasmato nel corso della sua carriera e della sua visione incomparabile. Una dimensione in cui gli oggetti quotidiani e la nostalgia per il pop del XX secolo trascendono le loro forme originali trasformandosi in opere d’arte con le relative riflessioni del pubblico.

Sul grande schermo l’altro evento targato 2023 (dal 27 al 29 novembre) è l’omaggio per i 50 anni della morte di Pablo Picasso. Firmato da Simona Risi, “Picasso a Parigi. Storia di una vita e di un museo” è realizzato in collaborazione con il Musée National Picasso di Parigi. Il film si ispira ad una celebre frase dell’eclettico artista “Dipingere non è una operazione estetica: è una forma di magia intesa a compiere un’opera di mediazione fra questo mondo estraneo e ostile e noi”. Obiettivo del documentario è raccontare un personaggio singolare, ricco di creatività, geniale.

La Grande Arte al Cinema è distribuita in Italia da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies.it e in collaborazione con Abbonamento Musei.