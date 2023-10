Il Consiglio comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per Giovedì 5 ottobre 2023 con inizio alle ore 16,00.

Ordine del giorno

194 d. Lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d’atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n.128/2023 del Giudice di Pace di Barletta (Proposta n°71); Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n.259/23 pronunciata dal Tribunale di Trani – Avvocatura (Proposta n°75); 194 d. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d’atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 129/2023 del Giudice di Pace di Barletta (Proposta n°78); Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.30270/2020 della Corte Suprema di Cassazione – avvocatura comunale (Proposta n°90); Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n.363/23 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari III – Avvocatura (Proposta n°91); Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n.156/23 pronunciata Giudice di Pace di Barletta – Avvocatura (Proposta n°92); Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 253/23 pronunciata Giudice di Pace di Barletta – (Proposta n°93) Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n.146/23 pronunciata Giudice di Pace di Barletta – Avvocatura (Proposta n°94). Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 400/2023 pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari – Avvocatura. (Proposta n°98) Regolamento sugli Istituti di Partecipazione nomina dei componenti delle consulte di parte associativa e conferma dei componenti di parte politica (Proposta n°103)

Ordine del giorno aggiuntivo

Commissione d’indagine art. 87 del Regolamento del Consiglio Comunale per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative relative ai lavori di soppressione dei passaggi a livello di via Andria e di via Vittorio Veneto. Proroga conclusione dei lavori. (proposta n°111);