L’Italia del coastal rowing – il canottaggio in mare sulla distanza endurance dei 6000 metri di gara – ai Mondiali di Barletta vince una medaglia d’oro e una di bronzo. Le due medaglie giungono entrambe dall’ammiraglia maschile del coastal rowing, il quattro di coppia con timoniere, grazie al primo posto dell’imbarcazione del Rowing Club Genovese di Edoardo Marchetti, Giacomo Costa e il timoniere Alessandro Calder integrati da Lorenzo Gaione (CUS Torino) e Edoardo Rocchi (Gavirate), ed al terzo della SS Murcarolo di Giovanni Melegari, Guglielmo Melegari, Enrico Perino, Pietro Sitia e il timoniere Fabio Siracusa. Una finale dove l’Italia è stata assoluta protagonista quella del quadruplo maschile con timoniere, con le due imbarcazioni genovesi che si sono alternate al comando, per poi salire sul primo e sul terzo gradino del podio, con la Germania brava a inserirsi tra di loro per la medaglia d’argento. Nella stessa finale, tredicesimo posto per l’armo della Canottieri Verbanese.

Le altre barche italiane giunte nelle finali iridate a Barletta si sono invece così piazzate: nel singolo femminile al sedicesimo posto la Canottieri Mondello; nel doppio maschile al quarto posto il CC Saturnia, al sesto la SC Padova e al tredicesimo la SC Santo Stefano a Mare; nel quattro di coppia femminile con timoniere al quinto posto il CC Saturnia, al settimo la Canottieri Mondello, al dodicesimo il misto DiBì Rowing/LNI Barletta, al quattordicesimo il misto SC Ravenna/SC Pesaro/CC Termoli/CC La Pescara; nel doppio femminile al sesto posto il misto SC Santo Stefano a Mare/SC Lecco e al diciottesimo i VVF Ravalico; nel singolo maschile al quinto posto la SC Cernobbio e al nono posto la SC Padova; nel doppio misto all’undicesimo posto la Canottieri Mondello e al diciottesimo il Rowing Club Genovese. Archiviato questo appuntamento, i Mondiali di coastal rowing, assieme alle World Rowing Beach Sprint Finals, torneranno nel 2024, ancora una volta in Italia, ospitati questa volta dalla città di Genova.