Da questa mattina è stato messo in esercizio l’impianto fotovoltaico installato presso lo stadio comunale Cosimo Puttilli. L’impianto, con potenza 15 KW, è in grado di produrre energia elettrica tale da consentire la sensibile riduzione dei consumi della intera struttura sportiva oltre che diminuire la quantità di CO2 immessa in atmosfera.

“Continuiamo nel nostro impegno – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alle manutenzioni Lucia Ricatti – finalizzato alla diminuzione dei consumi energetici. Il prossimo impianto fotovoltaico che entrerà a breve in esercizio sarà quello del Parco dell’Umanità da 160 KW. Crediamo fortemente in questa politica che porta come positive conseguenze ad un importante risparmio energetico ed economico e ad un maggiore rispetto dell’ambiente cittadino.”