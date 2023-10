“Sempre fuori per il calcio” fa tappa domenica prossima a Matera. Telesveva trasmetterà in diretta dalla Città dei Sassi Matera-Barletta, gara valida per la sesta giornata del campionato di serie D – girone H – con fischio d’inizio previsto alle ore 16.00. Saremo live dal Comunale “XXI Settembre – Franco Salerno”, a partire dalle ore 15.45, sia in tv, sul “18” di Telesveva, sia sui nostri canali social Facebook e YouTube.