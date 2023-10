Un Open Day aperto a tutti e un allenamento arricchito dalla presenza di Roberto Cammarelle, olimpico e due volte campione del mondo di pugilato: sono i due eventi organizzati a Barletta per la mattinata di domenica 15 ottobre dalla palestra Sportslab di coach Antonio Lisi. Dalle 9 alle 13 la palestra con sede in via Foggia 15-17 sarà sede di un incontro aperto a tutti e a utenti di tutte le età ed esigenze. Obiettivo, far conoscere le attività svolte all’interno della palestra e i corsi di cross training, funzionale, core training a cura dei suoi istruttori.

Nelle stesse ore la palestra del liceo scientifico sportivo Pietro Mennea, in viale Alighieri 1, attende l’arrivo di un ospite di calibro nazionale: Roberto Cammarelle, ex pugile italiano della categoria dei pesi supermassimi, medaglia d’oro ai Giochi di Pechino del 2008 e campione del mondo dilettanti nel 2007 e nel 2009. Le iscrizioni sono aperte per un evento le cui spese sono a carico della Sportslab e che gode del patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale di Barletta. «Vogliamo promuovere la divulgazione dello sport sia per amatori che per professionisti – spiega Lisi – la cerchiamo di portare sul territorio figure di spicco dello sport a livello mondiale per dare nuova linfa ai giovani, spronarli, e portare sempre esempi positivi, visto che di proposte negativi siamo purtroppo quotidianamente pieni. Riteniamo che la collaborazione con le istituzioni sia fondamentale per il territorio e per questo continuiamo a chiederla e caldeggiarla, sperando di ricevere ascolto».