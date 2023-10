Circa 40 adesioni tra bambini e adulti a comporre un target di età trasversale, dagli 8 ai 50 anni, per un allenamento “speciale”. Quello ospitato nella mattinata di domenica 15 ottobre dalla palestra del liceo scientifico sportivo Pietro Mennea di Barletta, in viale Alighieri 1, e guidato da Roberto Cammarelle, ex pugile italiano della categoria dei pesi supermassimi, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Pechino del 2008, campione del mondo dilettanti nel 2007 e nel 2009 e oggi direttore tecnico delle Fiamme Oro. Un appuntamento organizzato dalla palestra Sportslab di coach Antonio Lisi e patrocinato dal Comune di Barletta. A rispondere presente in tanti. «Trasmettere ai ragazzi un modo di pensare lo sport è un’azione che si fa con l’esempio. Oggi raccolgo il testimone per dare la mia passione ai ragazzi – spiega Cammarelle – il movimento può crescere attraverso questi appuntamenti. Quando ero un atleta ero il capitano della mia squadra e l’esempio si dava con i fatti. Quando vincevo io facevo vedere che potevano vincere loro. Ci siamo allenati insieme e abbiamo avuto le stesse opportunità. Il fare è più efficace del parlare. Sono padre e da parte dei genitori c’è ancora l’idea che questa sia una disciplina violenta. In realtà l’agonismo ha un contatto e prima di arrivarci ce ne passa. Nel mezzo i ragazzi fanno attività sportiva, migliorano e allenano testa e corpo».

Nello stesso giorno la palestra Sportslab ha ospitato un Open Day aperto a tutti. Obiettivo, far conoscere le attività svolte all’interno della palestra e i corsi di cross training, funzionale, core training a cura dei suoi istruttori. «Abbiamo vissuto una domenica diversa tra sport, passione e aggregazione – ammette Lisi – proporre esempi positivi in un momento storico in cui i punti di riferimento latitano è fondamentale. Siamo soddisfatti anche dell’Open Day e dei suoi risultati, abbiamo approfondito discipline che cercheremo di portare avanti anche in questa annata». Prossima tappa targata Sportslab, quella di domenica 19 novembre presso l’Ipanema Club di Barletta: un evento di particolare importanza, che agli incontri di pugilato, kick boxing, K1 e Muay Thai affiancherà la possibilità di mettere in palio un titolo italiano nella categoria professionisti.