Sport e storia insieme in un evento destinato ad attirare l’attenzione degli appassionati ma anche di tanti curiosi. Dopo il grande successo del 2014, torna l’Open di Golf e Pitch&Putt “Città di Barletta”, nel fossato del Castello Svevo, nel cuore pulsante della città di Eraclio. Per due giorni, sabato 21 e domenica 22 ottobre, lì dove scorreva un tempo l’acqua, ora ci sarà spazio per una competizione che vedrà in gara golfisti provenienti da ogni parte della regione.

L’evento è organizzato dalla Bat Fly Golf Club e la Asd Ad Sport, con il patrocinio del Comune di Barletta, della Federazione italiana Golf, e della Federazione Italiana e internazionale di Pitch&Putt. Comunicazione e marketing sono affidate alla Wave Productions. A rimarcare il coinvolgimento del territorio, c’è anche la collaborazione del Golf Club Castel del Monte.

La presentazione ufficiale è in programma venerdì 20 ottobre alle ore 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Barletta. Interverranno il sindaco Cosimo Cannito, l’assessore comunale allo Sport Marcello De Gennaro, Il presidente del consiglio comunale Ruggiero Grimaldi, il presidente di Bat Fly Golf Club Paolo De Fazio e il responsabile della Wave Productions Enzo Ormas.

L’open di golf riporta a Barletta un evento che è promozione della disciplina sportiva di golf e pitch&putt, ma anche unico nel suo genere perché si realizzerà in un contesto di grande rilevanza storica. Una gara che è anche il test per inserire Barletta in un tour da svolgersi nel 2024, all’interno delle città più importanti d’Italia, con campi di gara molto originali come castelli, fossati, mura, all’interno dei centri storici. Non da ultimo, l’iniziativa si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere il centro storico di Barletta, mostrando un altro modo di fare sport, turismo e promozione culturale.