14 punti di media risultati determinanti per i tre successi in quattro incontri della Fortitudo Francavilla nel primo round dell’Eurolega Under 17, la prestigiosa competizione continentale di basket andata in scena per la prima tappa nel suggestivo scenario di Budapest. Impatto migliore davvero non poteva esserci per il giovanissimo cestista barlettano Luca Dicorato-Romano, ala classe 2007 della compagine brindisina, inserito successivamente nel miglior quintetto della settimana.

Le prestazioni di Luca hanno consentito alla Fortitudo Francavilla di imporsi contro gli slovacchi del Kosice, Elite EuroTalent(squadra italiana) e gli austriaci del St.Polten, mentre l’unico ko è arrivato per mano dei padroni di casa del Budapest. ”Sono molto contento-ha esordito ai nostri microfoni-della mia prestazione, ma soprattutto della prestazione della squadra. Siamo riusciti ad affrontare al meglio questo primo round di Eurolega Under 17, perdendo solo una gara, ma dimostrando di avere qualità per arrivare sino in fondo. Il prossimo impegno continentale è fissato per fine novembre, quando sarà proprio Francavilla ad ospitare i migliori club d’Europa nella tappa prevista. Ci faremo trovare pronti, ci servono quattro vittorie per qualificarci alle ‘Finals’ di Vilnius”.

Un’esperienza, quella con il club brindisino(storicamente votato alla formazione di giovani atleti ndr), iniziata la scorsa estate. ”Ho accettato la proposta di Francavilla nel corso dell’estate. Ho preferito Francavilla a Brindisi perché la Fortitudo mi è sembrata molto convincente e si è prefissata come obiettivi di arrivare alle finali scudetto del campionato Under 19 e Under 17. Disputo questi campionati con voglia di crescere, posso dire di trovarmi bene e di essere inserito nel gruppo squadra. Siamo quasi tutti ragazzi che vengono da fuori e abbiamo creato un bel legame in foresteria oltre che sul parquet”.

Un percorso da poco iniziato per Luca, che ha avuto diversi riferimenti in panchina. ”Ho avuto la fortuna di essere allenato da ottimi allenatori. Sono partito con Isa Dileo dal minibasket, poi ho avuto modo di conoscere e crescere con Roberto Binetti e Michele Mele nella New Basket Barletta. Nella scorsa stagione poi è stato coach Pasquale Scoccimarro a volermi in Under 17 eccellenza con Bisceglie e in prima squadra con il Barletta Basket in Serie C Silver. Giocare e vincere con la maglia della mia città, davanti ad un pubblico sempre numeroso, è stato per me un onore. Spero un giorno di ritornarci, è stato un passaggio fondamentale misurarmi in un campionato senior. Idolo? Da piccolo ho sempre apprezzato Kevin Durant, credo sia il massimo per il mio ruolo”. E allora, ad maiora Luca!

A cura di Giacomo Colaprice