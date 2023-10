CGIL, CISL e UIL di categoria dei servizi pubblici, insieme alle categorie dei lavoratori atipici Nidil Cgil e Felsa Cisl sono pronti alla mobilitazione e SIT IN di protesta dinanzi alla sede del Consiglio Regionale, Assessorato alla Sanità e Dipartimento Salute della Regione Puglia prevista per lunedì 23 ottobre pv a partire dalle ore 10 in Via Gentile a BARI.

La nota congiunta: «I Lavoratori ed ex somministrati della SANITASERVICE ASL BAT sono stanchi di aspettare l’approvazione del nuovo Business Plan o piano industriale e conseguenziale sblocco delle assunzioni, necessarie a coprire la carenza di personale deputato ai servizi di pulizia ed ausiliariato, già carenti di 117 unità lavorative, che sta mettendo a duro rischio l’igienizzazione e sanificazione degli ambienti di ricovero e cura presso tutte le strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL BT.

Altrettanto, i Lavoratori del Centro di Riabilitazione Quarto di Palo di Andria, che protesteranno insieme ai lavoratori della Sanitaservice Asl BT in quanto stanchi di attendere da oltre un decennio, l’applicazione del CCNL AIOP ARIS Case di cura Sanità privata e quindi, di adeguarsi alle indicazioni regionali rispetto ai requisiti di accreditamento, per evitare il dumping contrattuale generato dall’attuale CCNL applicato presso il Centro di riabilitazione, convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.

Così dichiarano le segreterie territoriali della BAT con Remini-Marzano-Vulcano (FP Nidil CGIL), Stellacci-de Matteis (FP Felsa CISL) e Bruno-Mennuni (UIL FPL) che, affiancate dalle segreterie regionali, protesteranno dinanzi alla sede del Consiglio Regionale Pugliese a Bari in Via Gentile il 23 ottobre p.v. dalle ore 10 alle 12.30 circa».