“Gli impianti sportivi – affermano i firmatari – rappresentano degli importanti presidi di legalità sul territorio e per questo motivo vanno curati e tutelati nel migliore dei modi. Dallo stadio “Puttilli” passando per strutture come il PalaDisfida, il Manzi-Chiapulin, il PalaMarchiselli e il velodromo fino ad arrivare al pattinodromo di via Rossini e all’area verde di via Palmitessa, ci ritroviamo davanti a problematiche irrisolte sia dal punto di vista strutturale che da quello dell’affidamento. È necessario che l’amministrazione comunale attui un piano di intervento dettagliato per ciascun impianto sportivo con relativo cronoprogramma”.

“Riteniamo, inoltre – aggiungono i consiglieri – che sia necessario impegnare l’amministrazione comunale affinché si proceda anche alla verifica puntuale dello stato in cui versano le palestre scolastiche e all’aggiornamento della disciplina di utilizzo delle strutture sportive e delle palestre scolastiche, atteso che la regolamentazione in essere risale ad oltre dieci anni fa e non è adeguata né alle rinnovate esigenze igienico-sanitarie e soprattutto alle necessità della popolazione soprattutto giovanile”.

“Lo sport favorisce l’aggregazione e rappresenta un presidio di legalità. La nostra iniziativa – concludono i firmatari – nasce per far si che l’amministrazione si adoperi per garantire alla cittadinanza tutti gli strumenti necessari per viverlo e praticarlo”.

Gruppo consiliare PD (Rosa Cascella, Filippo Caracciolo, Rosalia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide Spinazzola)

Con – Rosa Tupputi

Luigi Dimonte – Barletta popolare

“La situazione degli impianti sportivi in città va discussa e affrontata in maniera urgente. Per questo motivo abbiamo chiesto, con il supporto degli altri colleghi di opposizione, la convocazione di un consiglio comunale interamente dedicato al tema”. Così il gruppo consiliare del Partito Democratico.