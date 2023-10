Un brutto Barletta non va oltre lo 0-0 al “Miramare” al cospetto di un Manfredonia che, ai punti, avrebbe meritato il successo. Passo indietro per atteggiamento e prestazione per i biancorossi, poco incisivi per tutta la gara e tenuti a galla solo da un super Sapri. Mercoledì si torna in campo per la sfida contro la Palmese.

Tabellino

Manfredonia(4-3-3): Rossi, Bamba, Konate, Forte, Taormina; Giacobbe, Amabile, Babaj; Calemme, Pozzebon(84’Cesario), Hernaiz. A disposizione: Antonino, Balba, Prencipe, Brunetti, Cirillo, Achik, Basualdo,Viti. All.Cinque

Barletta(4-3-3): Sapri, Rizzo, De Marino, Silvestri, Sepe; Padovano(66’Fornaro), Cafagna(80’Bramati), Marconato; Russo(63’Caputo), Ngom(66’Schelotto), Marilungo(57’Di Piazza). A disposizione: Provitolo, Marsili, Inguscio, Fornaro, Lobosco. All.Ginestra

Arbitro: Amadei di Terni(Spagnolo di Lecce-Lovecchio di Brindisi)

Reti:

Note-Angoli 2-1. Ammoniti: Marilungo, Marconato, Bramati. Espulso Marsili dalla panchina all’82’. Recupero: 1′, 5′

Primo Tempo

10’Barletta vicinissimo al vantaggio. Ngom lavora un ottimo pallone sulla corsia di sinistra e crossa per la testa di Cafagna che, da buona posizione, non trova la porta.

21’Scivola il portiere Rossi per il Manfredonia, non ne approfitta Russo che per poco non arriva sulla palla.

26’Si fa vedere Calemme. Colpo di testa impreciso per l’attaccante del Manfredonia.

27’Grandissima parata di Sapri. Il portiere biancorosso si oppone al tentativo ravvicinato di Amabile, che approfitta di un rinvio sbagliato di Cafagna.

28’Ancora Manfredonia. Konate svetta più alto di tutti ma non trova la porta. Venti secondi dopo ci prova Pozzebon, ma è ancora bravo Sapri a rispondere presente.

35’Disimpegno errato di Silvestri, Babaj calcia e tentativo di un soffio fuori alla sinistra di Sapri.

45’Marilungo se lo divora. Corta respinta della difesa del Manfredonia, l’ex Monopoli ha tutto il tempo per mirare e calciare, ma cicca il tiro.

Secondo Tempo

68’Manfredonia pericoloso in ripartenza. Babaj va via sulla corsia di destra e calcia, ma Sapri non si fa sorprendere. Sul corner seguente, la palla carambola pericolosamente in area ma il Manfredonia, pur tra le proteste per un presunto contatto, non riesce a concludere.

74’Cross insidioso dalla destra per il Manfredonia, testa di Giacobbe che non inquadra la porta.

80’Bello scambio sull’asse Schelotto-Rizzo, che crossa al centro ma non trova la deviazione di Di Piazza.

95’Finisce 0-0. Deludente pari per i biancorossi

A cura di Giacomo Colaprice